Nouveaux chefs d’inculpation contre Maxwell

Les procureurs fédéraux de Manhattan ont enregistré lundi un nouvel acte d’accusation contre cette femme de 59 ans, ex-figure de la jet-set, arrêtée et incarcérée dans l’État du New Hampshire en juillet 2020, après plusieurs mois de cavale. Le nouvel acte fait état de huit chefs d’accusation, contre six auparavant, pour ajouter les délits de «trafic sexuel» et conspiration de trafic sexuel.

Alors que les principales accusations contre Ghislaine Maxwell renvoyaient jusqu’ici à des faits remontant aux années 1994 à 1997, elles s’étalent désormais de 1994 à 2004.

Selon le nouvel acte d’accusation, une quatrième victime – qui reste anonyme, comme les trois autres déjà citées dans le premier acte d’accusation – a été recrutée par Maxwell et Epstein en 2001, lorsqu’elle avait 14 ans. Elle devait, sous prétexte de massages et moyennant des paiements en dollars, avoir des relations sexuelles avec le financier dans sa résidence de Palm Beach, en Floride. À la demande d’Epstein et Maxwell, cette quatrième victime aurait aidé, entre 2001 et 2004, à recruter d’autres jeunes filles chargées de fournir des massages sexuels au financier, selon les procureurs.

Suicide

Ces nouveaux chefs d’inculpation risquent de compliquer la tâche de la défense et retarder le procès de Ghislaine Maxwell, censé démarrer en juillet 2021. Jusqu’ici, cette dernière se battait avec son avocate pour obtenir une libération sous caution.

Une demande qui lui a déjà été refusée à trois reprises: les procureurs craignent que la fille du défunt baron des médias britanniques Robert Maxwell, détentrice de passeports américain, britannique et français, n’en profitent pour s’enfuir à l’étranger.

Ghislaine Maxwell est soupçonnée d’avoir recruté pour Jeffrey Epstein plusieurs adolescentes, dans plusieurs villes du monde, et risque la perpétuité en cas de condamnation. Après avoir été inculpé d’abus sexuels sur des dizaines de mineures dans ses luxueuses résidences, Jeffrey Epstein a été retrouvé mort pendu dans sa cellule de Manhattan en août 2019. L’enquête a conclu à un suicide et des dysfonctionnements dans l’organisation des gardiens de la prison fédérale où il était incarcéré.

(L'essentiel/AFP)