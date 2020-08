Par caméra, il voit son fils étrangler sa propre mère

Un jeune homme de 19 ans a été arrêté et mis en examen pour le meurtre de sa propre mère, la semaine dernière à Chattanooga (Tennessee). Jeudi, Garrett Behlau a été libéré sous caution. Selon un rapport de police, le père du suspect a assisté impuissant au meurtre, via une caméra de vidéosurveillance. L’Américain se trouvait à huit heures de route de chez lui quand il a vu son fils étrangler son épouse, la mère du jeune homme. Il a ensuite vu Garrett traîner le corps de Theresa hors du cadre de la caméra.

Alertées par son père, les forces de l’ordre ont retrouvé Garrett assis sur le sol de sa chambre. Quand les policiers ont demandé au jeune homme où se trouvait sa mère, celui-ci a répondu qu’elle était dans une forêt des environs. Le corps de la victime a effectivement été retrouvé à l’endroit indiqué, sa tête recouverte d’un sac en plastique. Le mari de la victime et père du suspect a enregistré les images du meurtre et les a transmises aux autorités.

But neighbors tell me the son is not a criminal. They say he lives with autism. The entire neighborhood is heartbroken. pic.twitter.com/SX8Kaes6b2