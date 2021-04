La junte refuse de rencontrer l’envoyé de l’ONU

La junte militaire au pouvoir a affirmé vendredi refuser de rencontrer l’émissaire de l’ONU pour la Birmanie, en tournée diplomatique en Asie. Washington de son côté exhorte le Conseil de sécurité à agir. La tournée de Christine Schraner Burgener, qui vise à tenter de trouver une issue à la crise, intervient dans un contexte d’inquiétude croissante sur la situation en Birmanie, secouée par des manifestations quotidiennes depuis le coup d’État le 1er février qui a renversé le gouvernement civil d’Aung San Suu Kyi.

La diplomate a entamé par la Thaïlande sa tournée qui devrait la conduire aussi en Chine, alliée traditionnelle de l’armée birmane. Mais elle ne sera pas reçue en Birmanie, où elle réclame de se rendre depuis plus de deux mois pour rencontrer en tête-à-tête les généraux. «Nous n’avons pas permis cela. Et nous n’avons nullement l’intention de permettre cela maintenant», a déclaré vendredi à l’AFP le porte-parole de la junte, Zaw Min Tun.

Mme Burgener a confirmé que la junte avait refusé sa visite. «Je regrette que Tatmadaw m’ait répondu hier qu’ils ne sont pas prêts à me recevoir», a-t-elle dit sur Twitter, employant le nom officiel de l’armée en Birmanie. «Je suis prête pour le dialogue. la violence ne mène jamais à des solutions durables».

Just arrived in BKK for talks. I regret that Tatmadaw answered me yesterday that they are not ready to receive me. I am ready for dialogue. Violence never leads to peaceful sustainable solutions. pic.twitter.com/cPGy5hSmbZ