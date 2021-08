Le Pentagone en état d’alerte après une fusillade

Le Pentagone était en état d’alerte mardi matin en raison d’une fusillade à proximité, selon les services de sécurité du ministère américain de la Défense.

Les employés ont été appelés par haut parleur à rester à l’intérieur du bâtiment après que plusieurs coups de feu ont été entendus à la station de bus du célèbre bâtiment en banlieue de Washington.

«Le Pentagone est actuellement en état d’alerte en raison d’un incident à la station de transit», a tweeté la force de protection de l’armée américaine. «Nous appelons le public à éviter la zone.»

La chaîne de télévision locale WUSA montrait mardi plusieurs ambulances et véhicules de police juste devant le Pentagone.

#BREAKING: Pentagon on lockdown after "shooting event" outside building on metro bus platform: police via @LucasFoxNews