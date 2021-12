Des dizaines de corps calcinés ont été découverts

Les dépouilles d’une trentaine de personnes, dont des femmes et des enfants, ont été retrouvées dans des véhicules calcinés samedi en Birmanie, selon un responsable rebelle et une ONG, accusant la junte de les avoir tuées.

Samedi, des photos ont été diffusées sur les médias sociaux, montrant des camions, des voitures et des camionnettes incendiés sur une route du canton de Hpruso, dans l’État de Kayah (est), avec des corps à l’intérieur.

Un responsable de la rébellion opposée à la junte militaire au pouvoir, les Forces de défense du peuple (PDF), a déclaré que ses combattants avaient trouvé les véhicules en matinée. «Lorsque nous sommes allés vérifier dans la zone ce matin, nous avons trouvé des cadavres brûlés dans deux camions. Nous avons trouvé 27 cadavres», a-t-il déclaré sous couvert d’anonymat.

Un autre témoin a dit que «27 crânes» ont été identifiés, «mais il y avait d’autres cadavres dans le camion, tellement calcinés que nous n’avons pas pu les compter».

Selon l’observatoire Myanmar Witness, «35 personnes, dont des enfants et des femmes, ont été brûlées et tuées par les militaires le 24 décembre dans le canton de Hpruso».

Selon la junte, les véhicules roulaient de manière «suspecte»

Un porte-parole de la junte, Zaw Min Tun, a affirmé que des affrontements ont éclaté à Hpruso vendredi après que des soldats ont tenté d’arrêter sept voitures roulant de manière «suspecte». Ils ont tué un certain nombre de personnes dans ces violences, a reconnu le porte-parole, sans donner de détails.

La Birmanie a sombré dans le chaos depuis le putsch du 1er février qui a mis fin à une transition démocratique de dix ans. En dix mois, plus de 1300 civils ont été tués, selon une ONG locale, l’Association d’assistance aux prisonniers politiques, qui rapporte des cas de tortures et d’exécutions extrajudiciaires. En réaction, les milices citoyennes PDF ont vu le jour dans le pays et infligent régulièrement des revers à la puissante armée birmane.

