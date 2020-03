Un braquage à 15 millions de dollars sur le tarmac

Des hommes lourdement armés ont attaqué un fourgon blindé et dérobé environ quinze millions de dollars lundi à l'aéroport de Santiago, a annoncé la police. Il s'agit de l'un des braquages les plus importants de l'histoire du Chili. Le vol s'est déroulé dans la zone de fret où cinq personnes équipées de fusils d'assaut et d'armes de poing ont intercepté un fourgon blindé, selon les «Carabineros».

«Deux véhicules sont arrivés, ils sont entrés (...) en direction des entrepôts. Une fois à l'intérieur, ils ont neutralisé les gardes et ont emporté l'argent» qui se trouvait dans le véhicule, a déclaré Oscar Figueroa, colonel de police, à des médias locaux. Les enquêteurs estiment que le butin, qui se compose de quelque quatorze millions de dollars et d'un million d'euros, est un des plus importants de l'histoire du pays.

En 2017, des braqueurs avaient déjà volé l'équivalent de 19 millions de dollars lors d'un braquage visant déjà une entreprise de transport à proximité de Santiago. Il s'agit de la somme la plus importante volée au Chili. Trois ans plus tôt, lors de ce qui avait été baptisé «le casse du siècle», des hommes armés avaient dérobé plus de dix millions de dollars à l'aéroport de Santiago.

(L'essentiel/utes/afp)