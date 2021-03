Les kamikazes étaient deux jeunes mariés

A Bomb just exploded in cathedral church ,Makassar,Indonesia#Bomakassar pic.twitter.com/7lDyxSoPmu — Anarchy1412 (@Dannyk717273) March 28, 2021

L’attentat suicide à la bombe, contre une cathédrale en Indonésie dimanche, a été perpétré par un couple de jeunes mariés qui appartenaient à un groupe extrémiste pro-État islamique, a indiqué la police lundi. «Les assaillants étaient un couple marié qui s’est uni il y a six mois seulement», a indiqué le porte-parole de la police nationale Argo Yuwono. L’attaque, qui a visé la cathédrale de Makassar (est du pays) sur l’île de Célèbes (ou Sulawesi), faisant une vingtaine de blessés, s’est produite après la messe des Rameaux.

Les deux kamikazes ont été tués alors qu’ils pénétraient à moto dans l’enceinte de l’édifice, où ils ont fait exploser un engin artisanal, ont indiqué les autorités. Ils sont les seuls à avoir trouvé la mort dans l’attentat à la bombe. L’homme et la femme ont été identifiés grâce à leurs empreintes digitales et leur ADN. L’assaillant, âgé d’une vingtaine d’années, a laissé une lettre à sa famille expliquant pourquoi il était prêt à mourir en martyr. Ce couple d’Indonésiens faisait partie d’un groupe d’études islamiques avec plusieurs autres suspects qui ont été arrêtés dimanche et lundi pour leur rôle présumé dans l’attaque, a expliqué la police.

«Ils avaient chacun un rôle défini, acheter les pièces, enseigner les techniques de fabrication des engins explosifs, et les utiliser», a détaillé le chef de la police nationale Listyo Sigit Prabowo à des journalistes.

Explosifs découverts

La police antiterrorisme a effectué une perquisition au domicile du couple, et à d’autres adresses à Makassar, ville portuaire de quelque 1,5 million d’habitants, ainsi qu’à Jakarta. Elle a mis à jour des explosifs puissants et des éléments pour fabriquer des bombes artisanales. Ces attaques surviennent après des dizaines d’arrestations de personnes soupçonnées de lien avec des organisations extrémistes ces derniers mois en Indonésie.

L’homme impliqué dans l’attaque gagnait sa vie en vendant de la nourriture dans un stand de rue, a indiqué à l’AFP Nuraini, un habitant de Makassar qui connaissait l’assaillant. «Quand il était enfant il était gentil (...) mais en grandissant il ne se mêlait pas vraiment aux autres ici», a indiqué l’homme qui, comme de nombreux Indonésiens, ne porte qu’un nom.

(L'essentiel/afp)