Une petite île d'Hawaï engloutie en une nuit

Une petite île de sable, perdue dans le Pacifique et appartenant à l’État américain d'Hawaï, a été engloutie par les eaux après le passage de l'ouragan Walaka, début octobre. La découverte a été faite par un scientifique basé à Hawaï, sur la base d'images satellites, et confirmée par les autorités. Le banc de sable d'East Island ne fait que quelques centaines de mètres de longueur et appartient à l'atoll baptisé «Banc de sable de la Frégate française», nom hérité de l'explorateur Jean-François de La Pérouse au XVIIIe siècle.

Il a pratiquement disparu, bien qu'une partie des quatre hectares d'origine semble rester immergée. «Les images semblent montrer des altérations à l'île de Tern, et l'East Island semble être immergée», ont expliqué les autorités fédérales responsables de la zone marine protégée Papahanaumokuakea, dans un communiqué, mardi.

Animaux protégés

L'île n'est pas habitée, mais deux espèces d'animaux protégés l'utilisaient pour se reproduire: des tortues vertes d'Hawaï et des phoques moines. Une équipe des services fédéraux de protections de la faune marine était en route vers le site. «Je n'aurais jamais imaginé que nous pourrions perdre des îles majeures en une nuit, en octobre 2018», a dit au Washington Post Randy Kosaki, responsable de la recherche pour l'agence fédérale gérant le parc marin. «C'est absolument incroyable».

Le président américain Barack Obama avait annoncé en août 2016 le quadruplement de la superficie de la réserve marine connue sous le nom de Papahanaumokuakea, en faisant la plus grande au monde.

(L'essentiel/afp)