Enquête Khashoggi: une experte de l'ONU sur place

«J'ai rencontré AgnèsCallamard qui est en Turquie pour enquêter sur le meurtre de Jamal Khashoggi», a déclaré le ministre turc Mevlüt Cavusoglu sur Twitter, partageant une photo de la rencontre.

Cemal Ka??kç? cinayetini ara?t?rmak üzere ülkemize gelen #BM Yarg?s?z&Keyfi ?nfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'la görü?tük.Met with @AgnesCallamard, #UN Special Rapporteur on Extra-Judicial Executions, who is in #Turkey to investigate the murder of Jamal Khashoggi. pic.twitter.com/As6QhEqnr1– Mevlüt Çavu?o?lu (@MevlutCavusoglu) 28 janvier 2019

Agnès Callamard tentera lors de sa visite cette semaine de faire la lumière sur la mort, le 2 octobre 2018, de l'éditorialiste Jamal Khashoggi, tué par des agents saoudiens au consulat de son pays à Istanbul. Près de quatre mois après sa mort, le corps du journaliste, qui écrivait notamment pour le Washington Post, n'a toujours pas été retrouvé.

Son assassinat a plongé l'Arabie saoudite dans une grave crise diplomatique et a nettement terni la réputation du prince héritier Mohammed ben Salmane qui est accusé par des responsables américains et turcs d'avoir commandité le meurtre. Ryad a toutefois imputé ce meurtre à des éléments «incontrôlés». Le procès de 11 suspects s'est ouvert début janvier en Arabie saoudite et le procureur général a requis la peine de mort contre cinq d'entre eux.

Ankara a plusieurs fois souligné la nécessité d'une enquête internationale sur cette affaire, déplorant le manque de transparence de l'enquête saoudienne. Kenneth Roth, le directeur de Human Rights Watch, a souligné qu'Agnès Callamard était simplement «une rapporteure spéciale» et n'avait pas d'autorité pour parler au nom de l'ONU.

(L'essentiel/afp)