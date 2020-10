Arrêté car il roulait sans phares, il se fait tirer dessus

Un drame s’est joué le 5 octobre dernier sur une route californienne. Les autorités du comté de Napa ont publié, mercredi, la vidéo tournée par la caméra corporelle d’un policier. On le voit tirer sur un automobiliste non armé. D’après le bureau du shérif, le policier en question avait repéré une voiture circulant phares éteints peu après 22 heures. L’agent a alors obligé le conducteur, Juan Adrian G.* à s’arrêter. Sur la vidéo diffusée par les autorités, on peut voir qu’à peine la voiture arrêtée, Juan Adrian G.* jette un téléphone portable par la fenêtre du côté conducteur. Il sort alors du véhicule sans que le policier lui en ait donné la permission.

La séquence montre ensuite Juan Adrian s’approcher du policier, une main cachée derrière le dos. L’agent lui ordonne alors de se retourner tout en pointant sa lampe de poche sur le visage de l’automobiliste. Mais celui-ci continue de marcher en direction du policier, la main derrière le dos, malgré plusieurs demandes d’arrêt.

Après trois avertissements, l’agent tire six coups de feu sur Juan Adrian G*., le touchant cinq fois au torse et une fois à la jambe. Rapidement secouru, Juan Adrian G*. est néanmoins décédé le lendemain à l’hôpital. Les autorités ont fait savoir que Juan Adrian G*. n’était pas armé et aucun motif n’avait déterminé ses actes. Il était néanmoins en léger état d’ivresse. Le policier en question a été mis en congé administratif. Une enquête est en cours.

