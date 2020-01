Elle attire un élève dans un plan à 3 avec une collègue

Married Tulsa HS Volleyball Coach, Joyce Churchwell, Arrested After Alleged Threesome With Student & Another Woman (Video) https://t.co/F15MANTRN1 pic.twitter.com/83H9LWXYn8— PaperChaserDotCom (@PaperChaserBlog) January 16, 2020

Une prof d'algèbre et coach de volleyball du lycée de Berryhill (Oklahoma) a été arrêtée et mise en examen pour viol, mardi. Joyce Churchwell, 40 ans, est accusée d'avoir entraîné un élève dans un plan sexuel à trois avec une ex-collègue. L'agression serait survenue à la mi-2019, et le personnel de l'établissement scolaire a alerté les autorités en décembre après la propagation d'une rumeur insistante. La quadragénaire et l'ancienne employée ont contacté l'élève de 18 ans via Snapchat, explique Tulsa World.

Le jeune homme a expliqué à la police que rapidement, les messages qu'il recevait étaient devenus provocants. Churchwell lui aurait par exemple envoyé des photos et des vidéos d'elle nue. Un jour, l'enseignante a écrit à son élève pour lui indiquer qu'elle se trouvait chez elle avec son ex-collègue, et que son mari était en déplacement. Le jeune homme s'est introduit par une fenêtre dans la chambre de la prof, où il a eu un rapport sexuel avec elle et l'ex-employée. L'un des enfants de l'enseignante se trouvait dans la maison au moment des faits.

En Oklahoma, l'âge de consentement est fixé 16 ans. Mais si la victime a entre 16 et 20 ans, qu'elle est scolarisée et qu'elle a des rapports sexuels avec un employé du corps enseignant, la loi considère cela comme un viol. La direction du lycée a fait savoir qu'elle coopérait avec les autorités et que Churchwell avait été suspendue. La quadragénaire a été incarcérée mardi et sa caution fixée à 5 000 dollars. Quant à son ex-collègue, elle n'a, pour l'heure, pas été inquiétée.

(L'essentiel/joc)