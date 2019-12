Une jet-​​setteuse tire à boulets rouges sur Greta

Irina Beller est une jet-setteuse zurichoise, millionnaire, et auteure autoproclamée de best-sellers (elle a écrit «Hello Mr. Rich – So heirate ich meinen Millionär», qui se traduit par Bonjour Monsieur Riche, c'est ainsi que j'ai épousé mon millionnaire). Elle s'est attaquée lundi sur Instagram à Greta Thunberg, militante pour le climat et personnalité de l'année du magazine «Time».

Irina Beller, en russe, explique: «Cette année, l'hystérie climatique (je l'appelle la folie climatique) a atteint son apogée. Personnellement, je suis plus inquiète quand des gens sont tués, ce qui semble être très commun dans le monde». Elle ajoute ensuite les hashtags #ClimateGretaSucks et #MadGreta.

Sur une autre photo, la femme de 47 ans enfonce le clou. Elle a fait un photo-montage de la jeune suédoise qui tient un papier sur lequel il écrit: «Arrêtez de vous raser les poils pubiens, sinon les poux n'auront nulle part où vivre».

«Mein Kampf?»

Irina Beller compte plus de 300 000 abonnés sur son compte Instagram et ses fans ont particulièrement apprécié ces photos. Ce qui fait que la quadragénaire s'est un peu plus lâchée dans les commentaires: «Greta n'est pas une fille, mais un monstre. C'est dramatique», répond-elle au commentaire d'un adepte. Et lorsqu'on lui demande si le montage est authentique, elle répond: «Greta est fausse».

Les propos d'Irina Beller ne reçoivent pratiquement aucune critique. Un utilisateur se montre néanmoins préoccupé par cette déclaration, esquissant un parallèle avec la rhétorique nazie. «N'est-ce pas une citation de "Mein Kampf" ? J'espère que non! Dans le Troisième Reich, les Juifs étaient comparés, entre autres, aux poux...» Ce à quoi la jet-setteuse répond: «Mein Kampf?» accompagné d'un smiley faisant un clin d'oeil, réagissant comme si elle ignorait tout du livre d'Adolf Hitler...

De son côté, Greta a souhaité un joyeux Noël à ses nombreux admirateurs sur les réseaux sociaux.

Happy holidays! Remember to take care of yourselves, each other and the beautiful planet we live on.#happyholidays #rescuedogs pic.twitter.com/zbU08OSuCh— Greta Thunberg (@GretaThunberg) 25 décembre 2019

(L'essentiel/fim/pac)