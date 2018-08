Une baigneuse sauvée in extremis de la noyade

Il était 6h55, jeudi matin, sur Bronte Beach, une plage de la banlieue de Sydney, quand Andrew Reid est arrivé pour prendre son poste de sauveteur. «Un collègue m'a rejoint à ce moment-là, parce que nous commençons à 7h», raconte l'Australien au Daily Mail Australia. Le regard tourné vers l'océan, les deux acolytes se sont livrés à leur habituel exercice d'évaluation des conditions du jour. «J'ai plaisanté en disant que je n'avais vraiment pas envie d'aller dans l'eau aujourd'hui», narre le sauveteur.

À peine sa boutade lancée, Andrew a repéré une nageuse en grande difficulté au milieu des vagues. Ni une ni deux, l'Australien s'est mis à courir dans sa direction: «J'ai vu qu'elle était dans un endroit dangereux, qu'elle avait l'air frêle, et je ne pouvais penser qu'à une chose: comment est-elle arrivée jusque là?», raconte-t-il. Andrew a pris l'option de passer par des rochers, mais une fois arrivé à l'endroit où il avait repéré la baigneuse, celle-ci avait déjà été emportée plus loin.

La crainte d'une «noyade sèche»

Pendant ce temps, Troy Stewart, un autre sauveteur, s'est servi des courants pour atteindre la malheureuse. Une stratégie qui s'est avérée payante: l'homme est arrivé près d'elle alors que seule sa main dépassait de la surface de l'eau. «J'ai vu beaucoup de gens se noyer et je peux dire que je pense que c'était la dernière fois qu'elle disparaissait sous l'eau. Mais Troy l'a attrapée et l'a sortie de là, c'était incroyable», souffle Andrew, admiratif. Le sauveteur estime que la jeune femme a eu beaucoup de chance: «Heureusement pour elle, deux des meilleurs nageurs du pays se trouvaient sur la plage ce matin: Troy Stewart and Wally Eggleton».

Extrêmement reconnaissante envers ses héros, la nageuse a été envoyée à l'hôpital. Andrew craignait en effet que les poumons de la jeune femme aient absorbé beaucoup d'eau salée et qu'elle soit victime d'une «noyade sèche». «C'est une noyade dans un second temps», précise le sauveteur, qui n'en veut pas à la baigneuse de s'être retrouvée dans une telle situation: «À sa décharge, elle vient sûrement nager ici tous les jours mais l'océan peut s'avérer traître», conclut-il. L'incroyable sauvetage de la jeune femme a été immortalisé d'un bout à l'autre par Jenny Evans, photographe professionnelle.

