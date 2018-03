Assad veut continuer l'attaque dans la Ghouta

L'offensive contre la partie rebelle de la Ghouta orientale «doit se poursuivre», a prévenu dimanche le président syrien, après deux semaines de bombardements meurtriers pour les civils et des combats au sol qui lui ont permis de reprendre plus du quart de l'enclave. D'après l'ONU, un premier convoi d'aides humanitaires devrait entrer lundi dans le dernier fief rebelle aux portes de Damas, dont les quelques 400 000 habitants sont assiégés depuis 2013 et subissent au quotidien de graves pénuries de nourriture et de médicaments.

34 civils tués dimanche



Trente-quatre civils ont été tués dimanche par des bombardements du régime syrien sur la région rebelle de la Ghouta orientale, près de Damas, a annoncé dimanche à Beyrouth l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).



Rami Abdel Rahman, directeur de l'OSDH, a précisé à l'AFP que 26 d'entre eux, dont 11 enfants, avaient été tués dans la ville de Douma, la grande ville de la Ghouta, et sa banlieue est. Selon lui, plus de 690 civils ont été tués en 15 jours de campagne du régime d'Assad contre cette enclave rebelle.

«L'opération doit se poursuivre, parallèlement à la possibilité donnée aux civils de rejoindre les territoires» du régime, a affirmé Bachar al-Assad, dont les forces ont entamé le 18 février une campagne aérienne d'une rare violence, qui a tué plus de 650 civils et a constitué le prélude à une offensive terrestre en cours. Le régime a fait dimanche sa première annonce officielle concernant cette opération au sol, qui se déroule malgré la trêve quotidienne de cinq heures observée depuis mardi à l'initiative de son grand allié russe.

L'armée syrienne a «progressé sur plusieurs fronts», a dit une source militaire citée par l'agence officielle Sana, alors que depuis plusieurs jours déjà les combats sur le terrain s'étaient intensifiés. Les forces du régime ont ainsi capturé des secteurs dans l'est et le sud-est de l'enclave, jusqu'à prendre le contrôle de «plus de 25%» du fief rebelle, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Elles se trouvaient dimanche à trois kilomètres seulement de Douma, la grande ville de la Ghouta, cible de raids aériens, et ont pris pied dans le centre de l'enclave, d'après l'Observatoire. «La rapidité de cette progression est due au fait que les opérations se déroulent principalement dans des secteurs agricoles», a déclaré à l'AFP le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane.

(L'essentiel)