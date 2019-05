«Ma femme est devenue une véritable étrangère»

Leurs épouses ouïghoures avaient disparu il y a plus d'un an dans des camps chinois destinés à combattre la radicalisation islamique: elles ont été récemment libérées mais en sont revenues transformées, selon leurs maris pakistanais qui s'avouent désemparés. Ces femmes musulmanes originaires de la région du Xinjiang, au nombre d'une quarantaine et mariées à des négociants du Pakistan voisin, étaient internées dans le cadre d'un vaste programme controversé de déradicalisation mené par Pékin.

Elles en ont été libérées ces derniers mois à condition qu'elles démontrent leur «capacité d'adaptation à la société chinoise», par exemple en mangeant du porc ou en buvant de l'alcool, ont raconté neuf maris à l'AFP. Elles restent en outre sous observation des autorités chinoises pendant trois mois. Un mari sous couvert d'anonymat complète qu'en cas «d'inadaptation», sa femme «sera renvoyée».

«Le pire, c'était son silence»

Sa femme «est devenue une véritable étrangère», se plaint-il, ajoutant que lorsqu'il l'interroge sur son changement de comportement, «elle ne dit pas un mot». Un autre négociant spécialisé dans le commerce de pierres, qui lui aussi a retrouvé sa femme récemment au Xinjiang, dit avoir vécu une expérience similaire. «Le pire, c'était son silence», souligne-t-il. Et «elle soupçonne tout le monde, ses parents, sa famille, même moi». Les sept autres marchands interviewés par l'AFP ont tous fait part d'expériences similaires.

Près d'un million de citoyens chinois, dont des Ouïghours et des membres d'autres ethnies musulmanes, sont ou ont été détenus dans des camps de rééducation de la région, selon des experts cités par l'ONU. La Chine assure qu'il s'agit de «centres de formation professionnelle» destinés à renforcer l'employabilité des habitants et à les éloigner de toute radicalisation islamiste.

Alors que le programme d'internement chinois fait l'objet de vives critiques dans le monde, la «majorité» des épouses ont à présent été libérées, indique Faiz Ullah Faraq, un porte-parole du gouvernement de la province pakistanaise du Gilgit-Baltistan, frontalière du Xinjiang. «Il y avait environ 43 femmes (...) et on nous a dit que la plupart d'entre elles ont été libérées», confirme l'avocat Javed Hussain. Aucune explication officielle n'a été fournie. Toutes sont mariées à des hommes d'affaires pakistanais qui retournent chaque année dans leur pays d'origine pour faire du négoce, tandis qu'elles restent au Xinjiang.

(L'essentiel/ats)