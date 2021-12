Elle danse pour TikTok devant son bébé très malade

Américaine originaire de Géorgie, Whitney Leavitt poste régulièrement des vidéos de ses petites danses sur TikTok, où elle compte plus de 475’000 abonnés. Elle s’est attirée les foudres d’une bonne partie d’entre eux en publiant un clip étrange, la semaine dernière. Les images montrent Whitney à l’hôpital avec son nouveau-né Liam, venu au monde le 5 décembre dernier. Deux semaines après sa naissance, le bébé présentait un taux d’oxygène trop bas et a été hospitalisé d’urgence. Il a été testé positif au virus respiratoire syncytial (VRS) et on lui a diagnostiqué une pneumonie bactérienne un jour plus tard.

La vidéo de Whitney la montre en train d’effectuer une chorégraphie à côté du berceau de son fils. Dans les sous-titres, elle explique ce qui arrive au petit Liam: «On attend qu’il respire de lui-même», peut-on lire. Ces images ont choqué passablement d’internautes, qui les ont jugées totalement déplacées au vu des circonstances. «Quand tu espères que ton bébé malade va survivre, mais que tu réalises… que ça en ferait une chorégraphie trop cool pour TikTok», a commenté un utilisateur de Twitter. «Il faut vraiment être une personne écœurante pour recourir à une danse TikTok dans un moment pareil. Pauvre bébé», a réagi un autre twitto.

«Souvent, pendant que nous posons des perfusions, faisons des analyses, etc., les parents sont sur leur téléphone en train d’enregistrer le calvaire de leurs petits pour les réseaux sociaux, au lieu de les réconforter», dénonce une internaute se présentant comme une infirmière. Face à la violence des réactions, Whitney a supprimé sa vidéo et donné des explications sur TikTok: «Je comprends que les gens soient contrariés par la vidéo que j’ai faite. Je veux juste être claire et dire que j’essayais juste d’être positive», assure-t-elle, en larmes. «Je pense qu’il est important de ne pas juste supposer ce que quelqu’un est en train de traverser», ajoute-t-elle.

La réaction de Whitney n’a pas convaincu tous les internautes, certains en rajoutant une couche. «Quand mon enfant était malade à l’hôpital, les dernières choses auxquelles je pensais étaient TikTok et la danse», rétorque l’une d’entre eux. De nombreuses personnes ont cependant volé au secours de la jeune maman: «Est-ce que quelqu’un a pensé que c’était peut-être sa façon de faire face? Elle ne peut littéralement rien faire pour son bébé à part être là», estime notamment une utilisatrice de Twitter.

