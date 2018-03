Quand un ado tentait d'assassiner la reine

La police locale avait jusqu'ici décidé de garder l'affaire secrète. Mais des documents déclassifiés ont été rendus publics jeudi. Christopher Lewis, 17 ans, tira un coup de carabine 22 long rifle le 14 octobre 1981 au passage du convoi royal dans la ville de Dunedin, dans le sud de la Nouvelle-Zélande, selon ce document révélé par le Security Intelligence Service (SIS), le renseignement intérieur néo-zélandais.

Ce tir ne fit aucun blessé et la police affirma aux membres du cortège qui s'interrogeaient sur l'origine de la détonation qu'il s'agissait en fait de l'explosion d'un pétard. Le tireur fut arrêté peu après, dans une enquête sans aucun lien sur un cambriolage, et avoua la tentative d'assassinat de la reine. Initialement convaincue que l'adolescent délirait et «vivait dans son monde», la police retrouva ensuite la carabine et la cartouche vide dans l'immeuble d'où Lewis disait avoir tiré.

Manque de sécurité

Il affirma appartenir à une organisation d'extrême droite appelée Armée de la guérilla impériale nationale, qui comptait selon lui deux autres membres, «l'Ours polaire» et «le bonhomme de neige». Il affirma par la suite que cette organisation était un produit de son imagination. Les autorités décidèrent alors de poursuivre Christopher Lewis, non pas pour trahison ou tentative de meurtre, mais pour possession d'arme à feu et vol.

Les documents du SIS, parmi lesquels des notes et un croquis des trajectoires possibles du tir, ont été déclassifiés à la suite d'une longue enquête publiée en janvier sur cette affaire par le site internet d'information néo-zélandais stuff.co.nz. Ils montrent que les autorités décidèrent à l'époque de cacher cette affaire au public, probablement pour que cette carence grave dans la protection du cortège royal n'hypothèque pas de futures visites de la reine en Nouvelle-Zélande.

«Lewis eu en effet à l'origine l'intention d'assassiner la Reine», peut-on lire dans une note de 1997. «Cependant, il n'était pas placé à une position avantageuse pour tirer et n'avait pas un fusil suffisamment puissant pour atteindre sa cible à cette distance». Lewis se suicida en 1997 en détention, alors qu'il attendait d'être jugé pour le meurtre d'une femme et l'enlèvement de son enfant.

(L'essentiel/AFP)