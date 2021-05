Chasse à l'homme après l'évasion de 21 détenus

Vingt et un condamnés pour des affaires de drogue ou de terrorisme se sont fait la belle, dimanche dans le sud de l'Irak, ont annoncé les autorités, de nouvelles évasions qui mettent en lumière les failles des forces de sécurité. La chasse à l'homme se poursuit depuis l'aube et dix des hommes évadés ont été capturés. Le ministère de l'Intérieur a annoncé avoir «ordonné de consigner l'ensemble des officiers et policiers» du secteur de la prison d'al-Hilal, dans la province de Mouthanna, à 300 km au sud de Bagdad.

Il est fréquent en Irak, l'un des pays les plus corrompus au monde selon Transparency International, que des détenus bénéficiant de complicités, obtenues contre argent sonnant et trébuchant, au sein des forces de sécurité s'échappent de prison. D'autres font appel à des miliciens ou à des tribus, qui toutes ont des combattants et parfois des armes lourdes, pour intimider les forces de l'ordre, qui doivent céder.

Dimanche, pour tenter de faire plier de possibles complices mafieux ou tribaux, le gouverneur de Mouthanna a promis «une récompense financière à quiconque appréhendera un fugitif», tandis que les forces de l'ordre ont embarqué avec elles des dignitaires tribaux pour rechercher les prisonniers.

(L'essentiel/afp)