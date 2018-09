Les États-​​Unis attendent l'arrivée de Florence

Supermarchés pris d'assaut, fenêtres calfeutrées et longues files de voitures: la population d'une vaste partie de l'est des États-Unis se préparait mardi à l'arrivée de Florence, un ouragan potentiellement dévastateur attendu avec des vents extrêmement violents et des pluies diluviennes. Les opérations d'évacuation concernent 1,7 million de personnes en Caroline du Sud, en Caroline du Nord et en Virginie. Ces trois États sont les plus menacés par Florence, qui devrait atteindre jeudi les côtes américaines, selon le Centre national des ouragans (NHC).

Mais l'ouragan, toujours classé mardi en catégorie 4 (sur 5) sur l'échelle de Saffir-Simpson avec des vents atteignant 220 km/h, pourrait sévir jusqu'en Pennsylvanie, a mis en garde l'Agence fédérale de gestion des situations d'urgence (Fema). L'armée américaine a annoncé qu'elle se préparait à assister la Fema «pour aider les États se trouvant sur le chemin de Florence».

Une prison évacuée

Dans la station balnéaire de Wrightsville Beach, en Caroline du Nord, de nombreux habitants ont cloué des planches de bois sur leurs fenêtres et calfeutré le pied des portes à l'aide de sacs de sable en prévision des vents violents et des inondations. «Nous n'avons pas eu de tempête de cette ampleur ici depuis les années 1950, ça pourrait être chaotique dans le coin pendant une semaine», s'inquiète Jim Wenning. À Charleston, grande ville touristique de Caroline du Sud où de nombreux restaurants et magasins ont fermé, certains ont ignoré les consignes d'évacuation.

En Virginie, près d'un millier de détenus ont été transférés dans une prison de l'intérieur de l'État. Mais en Caroline du Sud, un millier d'autres vont rester dans leur centre de détention «pour leur sécurité», selon des médias locaux, citant un porte-parole des services pénitentiaire. Les supermarchés ont été pris d'assaut par la population qui faisait le plein d'eau, de nourriture et de produits de première nécessité. L'agence fédérale chargée du contrôle des armes à feu (ATF) a également recommandé aux armuriers de mettre à l'abri leurs stocks d'armes, d'explosifs et de munitions.

(L'essentiel/afp)