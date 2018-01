Une fillette vainc le cancer, la mort la rattrape

La petite Camila, 5 ans, a passé deux années de sa courte vie à lutter contre un cancer. Ses parents l'ont vu subir de multiples opérations aux poumons et aux reins, et l'ont accompagnée lors de sa douloureuse chimiothérapie. Enfin guérie, la fillette a pu reprendre une existence normale et commencer l'école en septembre dernier, dans le nord de Toronto. Mais lundi, le sort a décidé de s'acharner sur la petite fille, relate le Toronto Star.

Camila et son père s'apprêtaient à monter dans leur voiture quand un SUV sans conducteur a foncé droit sur eux. Les deux victimes ont été écrasées contre leur véhicule, devant l'école de Camila. En état de choc, Amilcar Torcato s'est dit incapable de se souvenir combien de temps lui et son enfant étaient restés coincés entre les deux voitures. Une fois à l'hôpital, les médecins ont expliqué au Canadien que les organes de Camila la lâchaient et qu'elle subissait une hémorragie interne. L'enfant a succombé à ses blessures le soir même.

«C'était une fille très spéciale, elle a eu des problèmes, elle a eu le cancer, mais c'était une battante», a confié son père, mardi. Le petit frère de la victime, âgé de 2 ans, ignore encore tout de la tragédie qui a frappé sa famille. Une enquête a été ouverte pour tenter de déterminer les circonstances du drame. Le chef de la police a refusé de dire si la personne qui a laissé sa voiture rouler toute seule avait été interrogée. «C'est une enquête encore très, très, récente. Je ne peux pas parler de cela maintenant», a-t-il déclaré.



(L'essentiel/joc)