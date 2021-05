Un chanteur se tue en fuyant sa femme après un plan à 3

Un chanteur brésilien a trouvé la mort dans des circonstances troubles, dimanche dans un hôtel de Rio de Janeiro. MC Kevin – de son vrai nom Kevin Nascimento Bueno – est décédé en tombant du cinquième étage de l’établissement. L’enterrement de l’artiste de 23 ans s’est déroulé mardi à Sao Paulo, en présence notamment de son épouse Deolane Bezerra, à qui il avait passé la bague au doigt seulement deux semaines auparavant.

Selon des témoignages recueillis par le «Daily Mail», MC Kevin et son ami Victor Fontenelle ont rencontré une escort girl de 26 ans à leur hôtel. L’ami du chanteur a proposé à Bianca Dominguez de coucher avec eux contre de l’argent, ce que la jeune femme a d’abord refusé de faire. La Brésilienne a expliqué à la police qu’elle a fini par suivre les deux hommes dans leur chambre, où ils ont fumé de la marijuana et bu de l’alcool. L’escort-girl a ensuite accepté d’avoir des rapports sexuels avec eux, contre un paiement de 1000 réals (155 euros) chacun.

L’ami de MC Kevin et la jeune femme étaient occupés dans la chambre quand un troisième larron, Jhonatas da Cruz, est entré. L’homme a manifesté le désir de bénéficier lui aussi des services de Bianca, mais Kevin l’a chassé de la chambre. Tout penaud, le jeune homme est retourné à l’entrée de l’hôtel, où le garde du corps du chanteur lui a appris que la femme de celui-ci, qui séjournait aussi dans l’établissement, était à sa recherche. Averti par WhatsApp, Victor a informé son ami, mais celui-ci a préféré continuer de passer du bon temps avec Bianca.

Une fois le plan à trois terminé, Victor est allé se laver, et c’est là qu’il a vu Kevin suspendu dans le vide accroché à la barrière du balcon. Selon le jeune homme, le chanteur essayait d’atteindre l’étage du dessous pour échapper à son épouse quand il a lâché prise. La mort du malheureux a été déclarée à l’hôpital. L’enquête autour du drame suit son cours, et le rapport toxicologique de la victime devrait apporter de précieuses informations aux autorités.

MC Kevin et Deolane, une avocate de 33 ans, s’étaient mariés le 28 avril à Tulum (Mexique). Ils avaient participé ensemble à une soirée clandestine samedi à Rio de Janeiro. Le lendemain, le couple s’était disputé parce que le chanteur voulait prolonger son séjour à l’hôtel. Sur Instagram, la trentenaire a rendu un vibrant hommage à son époux: «Tu es parti et tu as pris une partie de moi, tu as toujours été si incroyable… J’ai attendu 33 ans pour être heureuse et tu m’abandonnes? Ce n’est pas juste que tu partes comme ça! Ce n’est pas juste! Mon amour», a-t-elle notamment écrit.

De son côté, Bianca a remercié les internautes pour leur soutien. «Merci pour les messages, c’est le moment le plus difficile de ma vie, mais je sais que je vais le surmonter», a-t-elle assuré.

(L'essentiel/joc)