Netanyahu chargé de former un gouvernement

Benjamin Netanyahu a été chargé mercredi de former le prochain gouvernement israélien. Une semaine après les élections législatives anticipées, le président Reuven Rivlin a remis à M. Netanyahu une lettre de sa nomination pour mettre en place une coalition gouvernementale, lors d'une cérémonie retransmise à la télévision. «65 députés (sur 120) vous ont recommandé», a ajouté le chef de l'État en s'adressant au Premier ministre. «C'est la cinquième fois que je suis chargé de former le gouvernement d'Israël. Il n'y a pas de privilège plus important dans la vie démocratique», a dit M. Netanyahu.

Ce dernier aura 28 jours pour s'entendre avec ses partenaires autour d'un accord de gouvernement. Le délai peut être prolongé de 14 jours. S'il parvient à ses fins, M. Netanyahu, 69 ans, figure dominante au point d'en paraître imbattable, entamerait un cinquième mandat. Au pouvoir sans discontinuer depuis 2009 et depuis 13 ans au total en comptant un précédent mandat entre 1996 et 1999, il ravirait en juillet le record de longévité à David Ben Gourion, père fondateur de l'État d'Israël.

À la tête entre 2015 et 2019 du gouvernement réputé le plus à droite de l'histoire israélienne, M. Netanyahu dirigerait une coalition au moins aussi à droite, composée de formations plus ou moins radicales et plus ou moins religieuses, et de partis ultra-orthodoxes représentant les 10% d'Israéliens observant rigoureusement les règles du judaïsme. Ce maître tacticien aura la tâche délicate de concilier les exigences et les intérêts contradictoires de ses futurs alliés.

(L'essentiel/afp)