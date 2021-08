7 000 évacués via la base US de Ramstein

Plus de 7 000 évacués d'Afghanistan avaient atterri mardi sur la base aérienne de Ramstein, dans le Palatinat. La plus grande base aérienne américaine au monde en dehors des États-Unis est une plaque tournante pour les réfugiés du pays d'Asie centrale depuis vendredi soir. «Au total, une quarantaine d'avions en provenance d'Afghanistan seront arrivés d'ici ce soir», déclarait mardi matin une porte-parole de la base à la DPA, l'agence de presse allemande.

Les réfugiés, qui travaillaient notamment pour les Américains à Kaboul et leurs familles, quittent leur pays d'origine par peur des talibans qui ont repris le pouvoir. Ils sont d'abord hébergés dans des tentes et des hangars à avions sur la base aérienne. Ils y sont enregistrés et soignés, si nécessaire. Selon la porte-parole, plusieurs centaines de personnes sont déjà reparties par avion, principalement en direction des États-Unis.

Outre Ramstein, l'installation militaire américaine Rhein Ordnance Barracks, à Kaiserslautern, et une zone d'entraînement des forces armées US à Grafenwöhr, en Bavière, doivent héberger temporairement quelque 4 000 réfugiés afghans en tout, selon un porte-parole de l'armée américaine, alors que des milliers de personnes tentent toujours de fuir Kaboul.

