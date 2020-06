Une «pandémie de racisme» frappe le Canada

Menaces, agressions, graffitis... la moitié des Canadiens d'origine chinoise affirme avoir été victime d'insultes raciales et d'autres comportements discriminatoires depuis le début de la pandémie de coronavirus, selon un sondage publié lundi.

Selon l'institut Angus Reid, qui a publié les résultats de cette enquête menée en ligne auprès de 516 Canadiens d'origine chinoise, une «pandémie fantôme» de «racisme» frappe le Canada.

Un sondé sur deux (50%) affirme avoir été insulté et 43% disent avoir été victimes de menaces ou d'intimidations dans leur vie quotidienne en lien direct avec la pandémie de coronavirus qui a débuté en Chine, selon cette étude réalisée du 15 au 18 juin conjointement avec l'université de l'Alberta.

Trente pour cent déclarent recevoir «fréquemment» des messages racistes sur les réseaux sociaux, précise l'étude présentée comme une première au Canada depuis le début de la crise sanitaire.

Un pourcentage semblable de sondés disent avoir ressenti qu'on les présentait comme une menace à la santé et la sécurité d'autrui en raison de leur origine ethnique.

Eviter les rencontres désagréables

Et seulement 13% considèrent qu'ils sont traités comme des Canadiens «en tout temps» par leurs compatriotes, même si toutes les personnes interrogées sont des résidents canadiens.

Plus de 60% disent également avoir changé leur routine quotidienne pour éviter des rencontres désagréables dans la rue.

Près des deux tiers estiment par ailleurs que la couverture de la pandémie par les médias a mené à une perception négative dans l'opinion publique des Canadiens d'origine chinoise.

Parmi les personnes interrogées, 44% ont déclaré être nées au Canada, contre 22% respectivement en Chine et à Hong Kong.

Plus de 1,7 million de Canadiens sont d'origine ethnique chinoise, soit 5% de la population, selon l'institut officiel de la statistique. Près de 8500 Canadiens sont morts des suites du Covid-19 et plus de 100’000 cas ont été enregistrés au Canada depuis le début mi-mars de la pandémie.

