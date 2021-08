De nouvelles pluies torrentielles attendues

Le Japon se préparait, dimanche, à de nouvelles pluies torrentielles, au lendemain d'inondations et de glissements de terrain ayant entraîné la mort d'au moins six personnes dans le sud-ouest du pays. Alors que deux millions de personnes avaient reçu l'ordre d'évacuer, les résidents sont retournés vers leurs habitations afin d'évaluer les dégâts provoqués par les importantes pluies qui touchent le pays, tandis que plusieurs dizaines de rivières sont sorties de leur lit.

Les précipitations se sont calmées dans les sept régions les plus touchées, l'agence météorologique abaissant son niveau d'alerte, mais de nouvelles pluies sont attendues dans la soirée. «Il est toujours possible que l'épisode pluvieux extrême et sévère se poursuive dans plusieurs zones à travers le pays», a prévenu le Premier ministre, Yoshihide Suga, lors d'un conseil des ministres d'urgence.

(L'essentiel/afp)