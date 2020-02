Four children, including a two-year-old, who disappeared in an Alaska blizzard are found alive https://t.co/XIiI32iKyT pic.twitter.com/yoZWF1IfxC— Gossipieh (@gossipieh) February 4, 2020

Un petit miracle est survenu lundi dans le blizzard de l'Alaska. Introuvables depuis dimanche, quatre enfants ont été secourus lundi après plus de 24 heures d'angoisse. Alors que les autorités craignaient le pire les concernant, les protagonistes âgés de 14, 8, 7 et 2ans ont été retrouvés à près de 30 kilomètres de Nunam Iqua, une communauté isolée de l'ouest de l'État.

«Frigorifiés, affamés et fatigués», les quatre enfants souffrent par ailleurs d'hypothermie sévère, a fait savoir un membre de l'équipe de recherche. Partis faire un tour en scooter des neiges, Christopher, Frank, Ethan et Trey ne sont pas rentrés à l'heure prévue, explique KTUU. «Ils avaient une heure de retard et le temps commençait à se gâter, c'est à ce moment-là que nous avons demandé à quelqu'un d'aller les chercher», raconte Karen Camille, la mère de trois des quatre enfants. Alertée, la police d'État de l'Alaska a déployé les grands moyens, aidée par les villageois des alentours.

La visibilité étant réduite à néant en raison du passage d'un blizzard, les recherches ont dû être interrompues lundi à 2h du matin. Les enfants ont tenu le coup en se mettant à l'abri dans un refuge, avant d'être secourus dans l'après-midi. «Je n'aurais jamais pensé qu'ils tiendraient le coup. À 2 ans, dans de telles conditions, en général on ne survit pas. Ces gamins sont solides», a réagi Alphonso Thomas, le père du plus jeune rescapé.

(L'essentiel/joc)