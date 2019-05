Deux Israéliens blessés au couteau à Jérusalem

Deux Israéliens ont été blessés, dont un très grièvement, vendredi dans la Vieille Ville de Jérusalem dans une attaque au couteau dont l'auteur a été «neutralisé», a indiqué la police. Un porte-parole de la police, Micky Rosenfeld, interrogé par l'AFP n'a pas donné plus de précision sur l'auteur de l'attaque, en cours d'identification. Il n'a pas dit non plus s'il avait été blessé ou tué.

La Vieille Ville de Jérusalem, située à Jérusalem-Est, partie palestinienne de la ville annexée par Israël, a été ces dernières années le théâtre de nombreuses attaques à l'arme blanche commises par des Palestiniens isolés contre des Israéliens.

(L'essentiel/afp)