Damas accuse Israël d'«agressions»

L’agence de presse officielle syrienne Sana a fait état de deux «agressions» israéliennes mardi soir dans le sud de la Syrie et près de Damas. Ces «agressions», qui font généralement référence à des attaques aériennes, se sont produites près du village de Rwihinah dans la province de Quneitra (sud) et dans la région de Jabal al-Manea dans la province de Damas, selon Sana. Aucune victime n’a été signalée dans l’immédiat.

L’agence Sana a cité un peu plus tard une source militaire syrienne selon laquelle «l’ennemi sioniste a effectué une frappe aérienne en venant du Golan syrien occupé sur une zone au sud de Damas». La source militaire a également déclaré qu’il n’y avait pas eu de victimes dans cette attaque. Le plateau du Golan est une zone stratégique prise à la Syrie par Israël lors de la guerre des Six-Jours en 1967.

Israël a effectué des centaines de frappes aériennes et tirs de missiles contre la Syrie depuis le début de la guerre civile en 2011, ciblant des forces iraniennes, des forces du mouvement chiite libanais Hezbollah ainsi que des troupes du gouvernement syrien.

Représailles

Mercredi dernier, des avions de combat israéliens avaient frappé des cibles iraniennes en Syrie, dans ce que l’armée israélienne a appelé une attaque de représailles après la découverte d’engins explosifs près de l’une de ses bases sur le plateau du Golan.

L’agence Sana a rapporté que les frappes de mercredi avaient tué trois soldats syriens, tandis que l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), une ONG basée en Grande-Bretagne, a déclaré que sept combattants étrangers alliés du pouvoir syrien étaient également morts.

Samedi dernier, des frappes aériennes avaient tué dans l’est de la Syrie 14 miliciens pro-Iran en provenance d’Irak et d’Afghanistan, d’après l’OSDH, selon lequel il s’agissait probablement de raids aériens israéliens. La guerre en Syrie a fait plus de 380 000 morts et déplacé des millions de personnes. Elle a débuté en 2011 avec la répression brutale de manifestations antigouvernementales.

