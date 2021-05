Une énorme tornade frappe une ville américaine

#Tornado emergency declared in #Tupelo , #Mississippi . Large debris ball moving into downtown. Reports of multiple homes without roofs, trees uprooted, and road signs blown away. #tornadoemergency #tornados #TornadoNation pic.twitter.com/QkmU30XkRy

Une tempête a causé d’importants dégâts à Tupelo, dans l’État du Mississippi, aux États-Unis. Les habitants ont été invités à rester à l’intérieur.

SHOCKING: Image of devastating damage to a gas station in Tupelo. Pray no one was at the gas station when the torndo hit!

