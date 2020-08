Un drone turc tue deux hauts gradés

Bagdad a annulé une visite d’un ministre et convoqué l’ambassadeur turc après qu’un drone turc a tué mardi deux hauts gradés irakiens dans le nord du pays où Ankara estime être dans son droit en bombardant des positions du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK, opposition kurde en Turquie). Depuis que la Turquie a lancé en juin son opération «Griffes du Tigre» au Kurdistan irakien, les deux voisins n’ont cessé de s’opposer — sur le plan diplomatique — au sujet des frappes aériennes et de l’incursion terrestre de commandos turcs.

Mardi, la mort pour la première fois de commandants des forces régulières irakiennes a suscité des mesures plus drastiques: le ministère des Affaires étrangères a annoncé que Bagdad ne voulait plus recevoir jeudi le ministre turc de la Défense. En outre, le ministère a ajouté que l’ambassadeur turc à Bagdad serait de nouveau convoqué — pour la troisième fois depuis juin — et se verrait remettre «une lettre de protestation comprenant des termes forts pour dire que l’Irak refuse catégoriquement les agressions et les violations» d’Ankara.

La présidence irakienne a, elle, dénoncé «une violation dangereuse de la souveraineté de l’Irak», appelant Ankara à «cesser toutes ses opérations militaires». Invariablement Ankara assure lutter contre le PKK qu’elle considère comme une organisation «terroriste» à l’instar des États-Unis et de l'Union européenne.

