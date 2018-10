«Donnez-​​moi les noms des homosexuels»

«J'ai des informations faisant état de la présence de nombreux homosexuels dans notre province», qui comprend la ville de Dar es Salaam, capitale économique du pays, a déclaré lundi soir le gouverneur Paul Makonda en conférence de presse. «Ces homosexuels s'en vantent sur les réseaux sociaux. À partir d'aujourd'hui (lundi) jusqu'à dimanche, donnez-moi leurs noms», a-t-il demandé à ses administrés.

«Mon équipe ad hoc commencera à mettre la main sur eux lundi prochain», a promis le gouverneur, membre du parti au pouvoir, le Chama cha Mapinduzi (CCM), et proche du président John Magufuli, également connu pour son hostilité envers les homosexuels. «Je sais que lorsque je dénonce l'homosexualité, il y a des pays qui sont fâchés contre moi. Mais je préfère courroucer ces pays que courroucer Dieu», a poursuivi M. Makonda.

Le gouverneur, de foi chrétienne, a exhorté ses concitoyens à soutenir sa campagne contre l'homosexualité qui, selon lui, «foule au pied les valeurs morales des Tanzaniens et de nos deux religions chrétienne et musulmane». L'homosexualité constitue un crime en Tanzanie, puni d'une peine minimale de 30 ans et pouvant aller jusqu'à la prison à perpétuité.

(L'essentiel/afp)