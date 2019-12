Wellington arrête de racheter les armes

Un programme de rachat d'armes à feu lancé en Nouvelle-Zélande après l'attaque contre deux mosquées de Christchurch en mars s'est achevé vendredi: la police a récupéré plus de 56 000 armes, un nombre relativement important dans ce pays de 4,8 millions d'habitants.

La fusillade du 15 mars avait fait 51 morts, des fidèles musulmans, et avait choqué ce pays d'ordinaire pacifique. Une interdiction des armes d'assaut semi-automatiques, comme celle utilisée par le tireur à Christchurch, avait aussitôt été décidée.

Un élément clé de cette interdiction avait été la mise en place de ce programme de rachat accompagné d'une amnistie, grâce auquel les propriétaires qui ramenaient leurs armes étaient défrayés et ne se voyaient poser aucune question.

Environ 170 000 armes interdites encore en circulation

Selon la police néo-zélandaise, 56 350 armes à feu et 188 000 pièces détachées ont été récupérées, et les autorités attendaient un rush de dernière minute avant la fermeture du programme à 20H00 (08h00 en Suisse). «Il n'y aura pas de prolongation: toute personne possédant une arme désormais illégale pourra perdre son permis d'armes à feu et pourrait être condamnée à une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans», a souligné la police.

Nombre d'amateurs d'armes à feu étaient opposés à ce programme et le conseil des propriétaires d'armes à feu enregistrées a estimé qu'il restait environ 170 000 armes interdites en circulation dans le pays. Seules un tiers auraient été récupérées ces derniers mois. La police néo-zélandaise n'a pas confirmé ces chiffres.

Le gouvernement travaille à présent sur une deuxième salve de réformes, avec notamment l'instauration d'un registre des armes. Cela permettrait de savoir précisément où est chaque arme à feu dans le pays et de s'assurer que seules des personnes habilitées en sont propriétaires. Ainsi, ne pourraient pas obtenir d'armes à feu les personnes condamnées pour des crimes violents, qui promeuvent l'extrémisme ou présentent une fragilité mentale, dont les personnes ayant déjà tenté de se suicider.

(L'essentiel/afp)