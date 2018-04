Cette sénatrice bouleverse les idées reçues

«Bryan, Abigail et moi ne pourrions pas être plus heureux d'accueillir notre petite Maile Pearl dans la famille», a écrit sur Twitter l'élue démocrate de Chicago, qui a accouché dans une clinique de la banlieue de Washington selon le quotidien Chicago Sun Times. L'ancienne combattante est déjà maman d'une fille, Abigail, née en 2014 alors qu'elle était élue depuis deux ans à la Chambre des représentants. Son mari, Bryan Bowlsbey, est également un ancien militaire.

Bryan, Abigail and I couldn’t be happier to welcome little Maile Pearl as the newest addition to our family and we’re deeply honored that our good friend Senator Akaka was able to bless her name for us—his help in naming both of our daughters means he will always be with us. https://t.co/KXyNf65KxA