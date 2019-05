La «rescapée de la forêt» raconte son calvaire

Depuis son lit d'hôpital, elle s'exprime d'une voix tremblante, des larmes plein les yeux. Amanda Eller, professeure de yoga de 35 ans, a conscience qu'elle est une miraculée. Disparue le 8 mai, jour où elle était partie en randonnée, cette Hawaïenne de 35 ans a passé plus de quinze jours au fond d'un ravin dans l'archipel américain. Un vaste élan de solidarité, grâce auquel plus de 70 000 dollars avaient été récoltés, a permis de la localiser.

La trentenaire a fini par être repérée par un hélicoptère et évacuée vers un hôpital avec 7 kilos en moins et les chevilles couvertes de bleus. «Ces 17 derniers jours ont été les plus durs de ma vie. (...) Il y a eu des moments d'effroi total et d'envie d'abandonner. Cela a fini par se jouer entre la vie et la mort: j'ai dû choisir. Et j'ai opté pour la vie», a témoigné l'Américaine sur Facebook.

Très émue, la miraculée a remercié tous ceux qui ont œuvré pour cet heureux dénouement. «Elle est simplement aussi forte que ce que nous avions prédit. On savait qu'elle pourrait tenir aussi longtemps», ont salué ses proches sur le réseau social.

