Papa Noël se fait des rails de coke: Walmart s'excuse

Cocaine and Santa aren't usually associated with each other. But Walmart is apologizing for selling sweaters that show Santa Claus with lines of cocaine in front of him and the phrase "Let It Snow" https://t.co/FMmGFlruEc— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) December 9, 2019

Surbooké en cette période de fêtes, le père Noël ne crache pas sur une petite dose de drogue pour se remettre d'aplomb. C'est du moins ce que laisse entendre un pull vendu sur le site de Walmart au Canada. Le dessin figurant sur le vêtement représentait en effet un papa Noël tout blanc, yeux grands ouverts et sourire béat devant trois lignes de cocaïne et un petit tas de poudre blanche en rab. «Let it snow» («Qu'il neige!»), pouvait-on lire sous l'illustration.

Sur le site web du géant de la distribution, la description du pull de la marque FUN Wear laissait peu de place au doute: «Nous savons tous comment la neige fonctionne. Elle est blanche, poudreuse, et la meilleure vient d'Amérique du Sud. Une bien mauvaise nouvelle pour saint Nicolas, lui qui vit au pôle Nord. C'est pourquoi le père Noël aime savourer le moment lorsqu'il met la main sur de la neige colombienne de qualité».

La faute à une «compagnie tierce»

Au plus grand désarroi de nombreux internautes, le groupe a retiré le vêtement en question et présenté ses excuses. «Ces chandails, vendus par une compagnie tierce sur Walmart.ca, ne représentent pas les valeurs de Walmart et n'ont pas leur place sur notre site», a-t-il fait savoir via un communiqué publié lundi.

Comme l'explique CNN, des «compagnies tierces» peuvent mettre leurs produits en vente via la plateforme Walmart Marketplace. D'autres pulls de la même marque ont également dû être retirés, dont un montrant le père Noël en pleine activité sado-maso ou être à la merci d'un extraterrestre armé d'une sonde rectale.

Walmart's in Canada WERE selling these Christmas sweaters. They had to stop because people don't understand humor. Merry FUCKING Christmas ya filthy animals. ☃️ #Dead #NotSorry #HappyFUCKINGHolidays **Notice what Santa is holding in his hand in first pic. pic.twitter.com/hkxGzQU6E0— Ashley Robinson (@AshleysGotAGun) December 9, 2019

(L'essentiel/joc)