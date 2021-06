L’épouse du «El Chapo» prête à plaider coupable

L’épouse du narcotrafiquant mexicain «El Chapo», Emma Coronel, arrêtée en février à l’aéroport de Washington et accusée d’être impliquée dans le cartel de son mari, s’apprête à plaider coupable, a indiqué mardi à l’AFP une source proche du dossier. Cette source n’a pas immédiatement précisé de quoi cette ex-reine de beauté de 31 ans, qui a la double nationalité mexicaine et américaine, allait se reconnaître coupable.

Selon le New York Times, qui a le premier sorti l’information, elle devrait reconnaître avoir aidé Joaquin Guzman, dit «El Chapo», à gérer le cartel de Sinaloa, et l’avoir aidé à s’échapper d’une prison mexicaine en 2015. Le narcotrafiquant s’était alors échappé par un tunnel d’un kilomètre et demi, débouchant sous la douche de sa cellule et équipé de rails, infligeant un cinglant camouflet aux autorités mexicaines.

Le narcotrafiquant le plus puissant au monde.

Emma Coronel, qui a eu deux filles jumelles avec El Chapo, devrait conclure formellement cet accord dit de «plaider coupable» lors d’une audience devant un juge de la capitale fédérale Washington ce jeudi. De tels accords sont très fréquents dans le système judiciaire américain, et valent généralement aux inculpés des peines réduites. Emma Coronel risquait initialement jusqu’à 10 ans de prison.

L’accord envisagé ne prévoit cependant pas qu’elle «coopère» avec les procureurs américains en leur donnant des informations, comme c’est souvent le cas dans ce genre de procédures, selon le New York Times. El Chapo, 64 ans, a été condamné en juillet 2019 à la prison à perpétuité, après son procès à New York, et purge sa sentence dans une prison de haute sécurité du Colorado. Il fut pendant des années, jusqu’à son extradition du Mexique aux États-Unis en 2017, considéré comme le narcotrafiquant le plus puissant au monde.

(L'essentiel/AFP)