Caitlyn Jenner se voit gouverneure de Californie

Caitlyn Jenner, médaille d'or aux Jeux olympiques et membre du clan Kardashian, se lance dans la course et souhaiterait succéder au gouverneur démocrate Gavin Newsom, jadis très populaire, mais dont l'étoile a pâli avec sa décision d'imposer des restrictions sanitaires strictes pour endiguer la pandémie.

«J'en suis», a affirmé dans un communiqué l'ancien décathlonien sacré à Montréal en 1976, qui lancera officiellement sa campagne «dans les prochaines semaines». «Je suis une authentique gagnante et la seule 'outsider' qui peut mettre un terme au mandat désastreux» du gouverneur démocrate Gavin Newsom, a ajouté la célébrité transgenre, militante républicaine de longue date.

La loi californienne autorise la tenue d'un référendum sur le maintien ou le remplacement de l'actuel gouverneur si la pétition lancée recueille le nombre de signatures suffisant (environ 1,5 million). C'est par cette procédure qu'Arnold Schwarzenegger était devenu gouverneur en 2003.

Gavin Newsom (AFP)

Selon Dan Schnur, ancien directeur de la communication de l'ancien gouverneur républicain Pete Wilson, Gavin Newsom «est probablement plus agacé qu'inquiet» de cette situation. Donald Trump est haï par un grand nombre d'électeurs californiens et la plupart des candidats républicains à même de briguer le poste de gouverneur ont soutenu l'ex-président conservateur. «C'est très difficile de voir quelqu'un qui pourrait gagner», déclare M. Schnur.

Une surprise de l'acabit d'Arnold Schwarzenegger est toujours possible, mais le gouverneur Newsom sait que «les chiffres sont en sa faveur», estime Steve Maviglio, qui fut le porte-parole du gouverneur démocrate Gray Davis, défait par l'acteur en 2003. Il y a en effet selon lui beaucoup plus d'électeurs démocrates en Californie qu'à l'époque et même une célébrité comme Caitlyn Jenner aurait du mal à mobiliser suffisamment pour l'emporter.

