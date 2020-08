L'ex-​​président Uribe assigné à résidence

La Cour suprême colombienne a ordonné, mardi, l'assignation à résidence de l'ex-président Alvaro Uribe, encore très influent dans son pays, pour une affaire de manipulation de témoins contre un opposant de gauche. La Cour a indiqué dans un communiqué que l'ex-chef de l'Etat (2002-2010) et actuel sénateur «purgera la privation de liberté à sa résidence, et de là pourra continuer à exercer sa défense avec toutes les garanties légales». Alvaro Uribe, 68 ans, chef du Centre démocratique (CD, au pouvoir), avait lui-même annoncé sa détention préventive un peu plus tôt sur son compte Twitter.

«La privation de ma liberté me cause une profonde tristesse pour mon épouse, pour ma famille et pour les Colombiens qui croient encore que j'ai fait quelque chose de bien pour la patrie», a tweeté le leader de la droite dure et parrain politique de l'actuel président Ivan Duque. Cette décision inédite contre un ancien chef de l'Etat colombien a été prise durant une audience à huis clos.

Alvaro Uribe, qui vit habituellement dans sa propriété de Rio Negro, près de Medellin, dans le nord-ouest du pays, doit maintenant attendre la date de son procès devant cette cour, seule habilitée à juger les parlementaires. Lors d'une allocution transmise sur les réseaux sociaux, M. Duque, au pouvoir depuis deux ans, a pris la défense de son mentor. «Je crois et croirai toujours en l'innocence et en l'honorabilité de celui qui par son exemple a gagné une place dans l'histoire de la Colombie», a-t-il déclaré, en soulignant son «amitié avec Alvaro Uribe».

