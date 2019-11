L'ourse polaire errante a repris du poil de la bête

Souvenez-vous, c'était au mois de juin 2019. Les habitants de Norilsk, située dans l'extrême nord de la Russie, avaient eu la surprise de voir débarquer une jeune ourse polaire dans leur cité. À bout de forces, la femelle plantigrade se trouvait à plus de 1500 kilomètres de son habitat naturel.

L'animal avait vagabondé durant quatre jours dans la périphérie de la ville avant d'être capturé et transporté par avion dans un zoo, situé à 1600 kilomètres de là. Les images montrant l'animal affamé et perdu, fouillant dans les ordures pour y trouver de la nourriture, avaient fait le tour du monde. Bonne nouvelle: celle qui a depuis été baptisée Martha a repris du poil de la bête. Alors qu'elle pesait à peine 100 kilos lors de sa capture, la jeune femelle, qui a suivi un régime spécial hyperprotéiné pèse désormais plus de 150 kilos. Le poids normal d'une ourse polaire adulte variant entre 150 et 200 kilos.

«Pendant des mois, les vétérinaires du zoo se sont littéralement battus pour garantir sa survie», a expliqué un porte-parole au Daily Mail. Désormais déclarée en excellente santé, Martha devrait en savoir plus sur son avenir prochainement. Si aucune décision officielle n'a été prise pour le moment, elle devrait soit retourner à l'état sauvage, soit rester pensionnaire du zoo. Les ours polaires, en quête de nourriture, se dirigent de plus en plus fréquemment dans le nord de la Russie, à mesure que leur habitat et leur alimentation sont dégradés par le changement climatique et la fonte des glaces.

(L'essentiel/szu)