Une Américaine de 33 ans a été arrêtée dimanche dernier, en Floride. Melissa Kelley est accusée d’avoir tenté d’abandonner son bébé de trois mois en le confiant à une parfaite inconnue. Des images de surveillance montrent la trentenaire se présenter devant chez Patricia Tillman à Deltona, son petit garçon installé dans son siège auto. Quand l’habitante a ouvert sa porte, Melissa a déposé l’enfant à ses pieds, lui demandant de s’occuper de lui mais de ne pas le toucher parce qu’il avait peut-être la gale.

Alors que Patricia l’exhortait de ne pas abandonner son enfant, la trentenaire s’est enfuie en courant. «Elle m’a dit que ma fille sortait avec le père du bébé», a expliqué Patricia à la police. Une information qui s’est révélée exacte. «Le nourrisson a été abandonné avec une couche souillée, une demi-boîte de lait en poudre, un biberon vide et deux serviettes pour bébé souillées», peut-on lire dans le rapport de police. Les forces de l’ordre ont retrouvé la trentenaire peu après et l’ont arrêtée. Elle a été mise en examen pour abandon d’un enfant et négligence et a été incarcérée.

Le père du bébé ne voulait rien savoir

Selon le Daytona Beach News Journal, Melissa avait tenté d’entrer en contact avec Clayton Zinck, le père de son enfant. N’arrivant pas à le joindre, la jeune maman s’en était alors remise aux parents du jeune homme de 28 ans. Ceux-ci ont refusé de prendre en charge l’enfant ou de réveiller Clayton, qui était en train de dormir. D’après les premiers éléments de l’enquête, le père du bébé avait annoncé à Melissa qu’il ne voulait plus la voir.

Désespérée, la trentenaire avait envoyé des messages à des membres de sa famille. «S’il vous plaît, ne m’obligez pas à jeter ce bébé à la poubelle», avait-elle notamment écrit, suggérant par ailleurs qu’elle pensait se suicider. Le petit garçon a été pris en charge par les services sociaux. Il a été soigné pour une possible infection à la gale.

(L'essentiel/joc)