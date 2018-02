Dans une rafale matinale de tweets, le locataire de la Maison-Blanche a estimé qu'une telle mesure, très controversée et rejetée avec force par une partie du corps éducatif, pourrait être décisive: «Une école "sans armes" attire les méchants», a-t-il lâché. Après un échange poignant, mercredi, avec des rescapés de la fusillade qui a fait 17 morts il y une semaine dans un lycée de Floride, il devait rencontrer jeudi à la Maison-Blanche des élus locaux pour poursuivre les discussions sur ce sujet sensible. «Des enseignants/entraîneurs très bien formés et adeptes des armes résoudraient le problème instantanément avant que la police arrive. GRAND POUVOIR DE DISSUASION!» a-t-il écrit, affirmant que les fusillades duraient en moyenne «trois minutes» et qu'il fallait «cinq à huit minutes» à la police pour se rendre sur les lieux.

Reprenant son argument avancé la veille, il a estimé qu'environ 20% des enseignants, ceux ayant «une expérience militaire ou entraînement spécial» pourraient porter une arme de façon dissimulée, ce qui leur permettrait de «riposter immédiatement».

«Des enseignants bien formés serviraient aussi de dissuasion face aux lâches qui font ça. Beaucoup plus efficace à un coût bien moindre que des vigiles», a-t-il encore dit, évoquant pour la première fois l'argument économique. S'ils savent qu'une école a un «grand nombre d'enseignants très doués avec les armes (...) les lâches n'iront pas là-bas... problème réglé».

I never said “give teachers guns” like was stated on Fake News @CNN & @NBC. What I said was to look at the possibility of giving “concealed guns to gun adept teachers with military or special training experience - only the best. 20% of teachers, a lot, would now be able to — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 février 2018

....immediately fire back if a savage sicko came to a school with bad intentions. Highly trained teachers would also serve as a deterrent to the cowards that do this. Far more assets at much less cost than guards. A “gun free” school is a magnet for bad people. ATTACKS WOULD END! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 février 2018

Dans sa séries de tweets, M. Trump a réaffirmé également qu'il était favorable à l'idée de relever de 18 à 21 ans l'âge auquel il est possible d'acheter une arme. De nombreuses personnes ont relevé que Nikolas Cruz, le tueur de Floride, avait pu acquérir à 18 ans un fusil semi-automatique, alors qu'il faut avoir au moins 21 ans pour acheter de l'alcool aux États-Unis.

La NRA a immédiatement fait savoir son opposition à tout relèvement de l'âge légal pour acheter une arme, en estimant que cela reviendrait à «faire payer à des citoyens respectueux de la loi les actes malfaisants de criminels». Les lycéens de Stoneman Douglas, qui prévoient un grand rassemblement le 24 mars, à Washington, reçoivent chaque jour des soutiens marqués de personnalités de premier plan. L'ex-première dame des États-Unis, Michelle Obama, s'est pour sa part dite «pleine d'admiration pour les élèves extraordinaires de Floride». «La lutte contre les armes individuelles exige un courage et une endurance inexorables», a-t-elle averti.

(L'essentiel/AFP)