Un ami attrape le Covid-​​19, Trump fait volte-​​face

Ses propos avaient provoqué une foule de réactions incrédules et inquiètes. Le 24 mars, alors que le coronavirus avait déjà contaminé 46 500 personnes et fait 590 morts aux Etats-Unis, Donald Trump déclarait à la chaîne Fox News qu'il se réjouissait d'un retour à la normale pour Pâques. «Ce ne serait pas super que toutes nos églises soient remplies? Nous aurons des églises pleines à craquer aux quatre coins du pays. Je pense que ce sera une période magnifique», avait-il assuré.

Moins d'une semaine après cette déclaration surréaliste, Donald Trump a radicalement changé de ton. Lors d'une conférence de presse depuis les jardins de la Maison Blanche, le président américain a mis en garde contre toute précipitation, prolongeant les recommandations du gouvernement jusqu'au 30 avril. Le lendemain, il demandait à ses concitoyens de se préparer à des semaines «très, très douloureuses» face à la pandémie. «Je veux que chaque Américain soit prêt pour les jours difficiles qui nous attendent», annonçait-il.

«Cette nouvelle l'a vraiment chamboulé»

En plus de l'avancée dévastatrice de l'épidémie aux Etats-Unis, il semble qu'un drame personnel ait poussé Donald Trump à revoir sa stratégie. Selon le magazine «Vanity Fair» cité par le «Daily News», un proche du milliardaire est tombé dans le coma après avoir contracté le coronavirus. Stanley Chera, magnat de l'immobilier de 78 ans et ami de longue date du dirigeant, lui rendait régulièrement visite à la Maison Blanche et avait organisé plusieurs collecte de fonds pour sa campagne. «Cette nouvelle l'a vraiment chamboulé. Stan est l'un de ses meilleurs amis», confie Bill White, un autre soutien de Trump.

Developer and Trump pal Stanley Chera hospitalized https://t.co/sg0vWKvYzi via @nypost— Richard Szamotula (@terrapin125) April 1, 2020

Bouleversé, le président américain aurait alors décidé de faire passer cette crise sanitaire avant toute chose, même sa potentielle réélection au mois de novembre. «La campagne n'a plus d'importance. C'est ce que je fais maintenant qui va déterminer si je serai réélu ou pas», a-t-il confié à Bill White. Aux Etats-Unis, le Covid-19 avait fait jeudi plus de 4700 morts et contaminé plus de 209 000 personnes, selon le comptage de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.

(L'essentiel/joc)