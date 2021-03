15 morts et 400 disparus dans un camp de Rohingyas

Au moins quinze Rohingyas sont morts et 400 autres sont portés disparus dans le gigantesque incendie qui a ravagé un immense camp de réfugiés, dans le sud-est du Bangladesh, forçant des dizaines de milliers de personnes à fuir, selon des responsables et des travailleurs humanitaires. «Ce que nous avons vu avec cet incendie est quelque chose que nous n'avions jamais vu auparavant. C'est massif et destructeur», a déclaré mardi, Johannes van der Klaauw, responsable du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) au Bangladesh, faisant état d'au moins quinze morts, 560 blessés, 400 disparus et 45 000 personnes déplacées, un bilan encore provisoire.

L'Office international pour les migrations (OIM) a promis un million de dollars d'aide immédiate, «et il faudra 20 millions de dollars de plus pour répondre aux besoins les plus urgents», a souligné Angela Well, une porte-parole de l'organisation à Genève. L'incendie s'est déclaré lundi, et a fait rage pendant plus de dix heures, a raconté Mohammad Yasin, un Rohingya. D'épaisses colonnes de fumée s'échappaient des abris en feu, où des centaines de pompiers et de travailleurs humanitaires luttaient contre les flammes et aidaient à l'évacuation des réfugiés.

«Les gens se sauvaient en courant car le feu se propageait rapidement. Beaucoup ont été blessés et j'ai vu au moins quatre corps», a témoigné Aminul Haq, un réfugié. «Près de 10 000 abris ont été incendiés», a déclaré Mohsin Chowdhury, secrétaire à la gestion des catastrophes et des secours, précisant qu'un comité allait enquêter sur l'incendie que les pompiers ont fini par maîtriser vers minuit.

(L'essentiel/afp)