Une greffe le sauve, la mort emporte son jumeau

Nick et Devin Coats coulaient des jours heureux lorsque, l'année dernière, le premier a commencé à se plaindre de douleurs aux jambes. Pas inquiète, leur maman Margi a pensé qu'il s'agissait de poussées de croissance. Mais lorsque les médecins ont examiné les jumeaux, la terrible nouvelle est tombée: ils souffraient tous deux d'une cirrhose du foie de stade 4 et risquaient une insuffisance hépatique. Les deux frères allaient donc avoir besoin d'une greffe pour survivre, raconte leur mère sur le site de financement participatif GoFundMe.

Devin et Nick ont donc été inscrits sur une liste d'attente, dans l'espoir d'une bonne nouvelle. La santé des deux jeunes Américains s'est rapidement dégradée, et Nick a commencé à développer un cancer qui a rendu toute transplantation impossible. En janvier, un donneur compatible a été trouvé et Devin a pu bénéficier de cette greffe tant attendue, obtenant ainsi un «nouveau bail sur la vie», a raconté sa maman sur ABC News.

Malheureusement, il était trop tard pour sauver Nick, qui s'est éteint lundi soir. «Mon magnifique fils Nick s'en est allé rejoindre le Seigneur. Mon cœur a mal parce que j'ai perdu un enfant qu'Il m'avait donné il y a 18 ans, mais je trouve du réconfort en me disant que je le reverrai», a écrit l'Américaine sur une page Facebook consacrée à ses jumeaux. Devin, lui, doit finir son lycée dans deux mois. «Il va se réveiller ce matin et se sentir vide. Il va chercher Nick et la prise de conscience va lui faire un choc», a écrit sa mère sur le réseau social.

(L'essentiel)