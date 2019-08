Un homme noir arrêté comme s'il était esclave

Un Afro-américain, les mains attachées derrière le dos, escorté par deux policiers à cheval qui le tiennent en laisse. La photo fait scandale sur le net, particulièrement aux États-Unis où le cliché rappelle les heures les plus sombres de l'esclavage.

La scène s'est pourtant déroulée lundi, à Galveston, dans le Texas, après que cet homme de 43 ans ait été arrêté pour un cambriolage. Dans un contexte de tensions raciales encore vivace, particulièrement dans le sud des États-Unis, la photo a été partagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux, la communauté afro-américaine voyant en ce procédé le symbole d'une police raciste.

This is just sickening and uncalled for.



This young black man was put on a leash while handcuffed between two mounted horses in Galveston, Texas.



This invokes painful imagery of slave catchers and runaway enslaved Africans. pic.twitter.com/ZHEmyCYbUE