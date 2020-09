Trump suggère à ses électeurs de voter deux fois

Le président américain Donald Trump, qui sème depuis plusieurs mois la confusion sur le déroulement de l'élection à venir, a suggéré à ses partisans de voter deux fois, suscitant des réactions indignées. «Laissez-les envoyer leur vote (par correspondance) et laissez-les voter en personne», a-t-il lancé mercredi, interrogé sur le système en place en Caroline du Nord, l'un des États-clés de l'élection du 3 novembre.

«Si leur système est aussi bon qu'ils le disent, alors ils ne pourront pas voter (deux fois)», a-t-il poursuivi, sur le registre volontiers provocateur qu'il affectionne. Dans une longue série de tweets jeudi, il a tenté de rectifier un peu le tir, tout en continuant à entretenir la confusion. Depuis plusieurs mois, le locataire de la Maison Blanche émet des doutes sur la validité du scrutin à venir.

«Ce président ne croit pas à la démocratie»

Il martèle - sans le moindre élément concret à l'appui - que le recours accru au vote par correspondance en raison de l'épidémie de Covid-19 pourrait entraîner des fraudes massives. «Il est illégal de voter deux fois lors d'une élection», a rappelé Karen Brinson Bell, directrice du Bureau des élections de Caroline du Nord.

