Ils enfoncent les barrières du Parlement

Hong Kong: des manifestants tentent d'enfoncer les barrières protégeant le Parlement pic.twitter.com/WLZ1KWdWk8 — BFMTV (@BFMTV) August 31, 2019

La police a tiré samedi des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser une manifestation violente près du Parlement de Hong Kong, alors que des dizaines de milliers de personnes ont bravé un déluge et les interdictions pour envahir à nouveau plusieurs quartiers de l'ex-colonie britannique. La police avait justifié le fait de ne pas autoriser une nouvelle manifestation monstre samedi en raison de risques de violences et en rappelant les échauffourées de dimanche dernier, parmi les plus graves depuis le début de la contestation en juin.

La manifestation a une nouvelle fois mobilisé des milliers de hongkongais.

Mais dès le début d'après-midi, des foules de manifestants vêtus de noir -la couleur emblématique du mouvement- se sont répandues dans les rues de plusieurs quartiers au cœur de la région semi-autonome. «Reprendre Hong Kong, la révolution de notre temps», scandaient-ils.

La tension est montée en fin d'après-midi, quand un petit groupe de radicaux a commencé à jeter des pierres contre des policiers disposés autour du complexe abritant le Conseil législatif, le «Parlement» local, et le siège de l'exécutif hongkongais.

Dans la soirée, des manifestants ont incendié une énorme barricade non loin du quartier général de la police de Hong Kong dans le quartier de Wanchai (centre), selon un journaliste de l'AFP sur place. Ils ont utilisé des panneaux de plastique et des sièges arrachés des gradins d'un terrain de sport à proximité pour construire ce barrage au milieu de la rue, avant d'y mettre le feu.

clashes between protesters and police continue in admiralty/wanchai. #hongkongprotestsTear Gas, Blue Dye Fired as Marchers Defy Ban: #HongKong Update https://t.co/3PaerL92KR@bpoliticspic.twitter.com/goD00RgpfK– Fion Li (@fion_li) 31 août 2019

Près de chez la présidente

La police a tiré des grenades lacrymogènes pour tenter de les disperser, tandis que les protestataires ont enfoncé les barrières de protection, et jeté des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre. Le LegCo avait été envahi et mis à sac le 1er juillet, jour du 22e anniversaire de la rétrocession de l'ex-colonie britannique.

Auparavant, un groupe a défilé près de la résidence de la cheffe de l'exécutif locale Carrie Lam, ancienne résidence du gouverneur britannique perchée sur les premières pentes de Victoria Peak. Mme Lam concentre l'ire des manifestants pour ne pas avoir formellement retiré son projet de loi controversé sur les extraditions qui avait été en juin l'élément déclencheur de la mobilisation.

Un autre groupe s'est retrouvé dans le quartier très commerçant de Causeway Bay, bondé comme tous les samedis. «Je suis prêt à faire face aux conséquences du fait de manifester», a déclaré un manifestant se faisant appeler Jay. «Mais nous, Hongkongais, avons la liberté de réunion». Hong Kong traverse depuis près de trois mois sa pire crise depuis sa rétrocession à la Chine en 1997, avec des actions quasi-quotidiennes qui ont parfois dégénéré. Une situation inédite à laquelle les autorités de la région semi-autonome peinent à répondre.

La contestation a élargi ses revendications à la dénonciation de l'influence grandissante de la Chine sur sa région semi-autonome et au recul des libertés. «C'est maintenant ou jamais», explique une comptable qui se fait appeler Wong. «J'ai deux enfants qui ne sont pas venus, mais leur grand-mère est là. Nous défendons le maintien du droit de manifester pour la prochaine génération».

RT cnni: Protests in Hong Kong have escalated, with tear gas fired at demonstrators and petrol bombs thrown at police headquarters. It's the 13th consecutive weekend of demonstrations in the city -- live updates: https://t.co/KgDJjXkrbEpic.twitter.com/hs5hUDonj2– tag today. (@tagtodayO) 31 août 2019

(L'essentiel/nxp/afp)