Des bébés malades encore en vie grâce au système D

Le Venezuela est à l'arrêt depuis vendredi matin. Une gigantesque panne de courant paralyse depuis cinq jours le pays sud-américain, confronté à de graves difficultés sanitaires et alimentaires. Malgré le retour progressif du courant dans plusieurs quartiers de Caracas, la situation reste chaotique pour la population, pour qui se procurer de l'eau et de la nourriture à un prix abordable est devenu une gageure.

Attaque informatique ou corruption



Le président Nicolas Maduro a imputé cette panne géante à des «attaques» fomentées par les Etats-Unis, et annoncé la création d'une «commission d'enquête présidentielle» pour laquelle il entend solliciter «l'aide de l'ONU, de la Chine, de la Russie, de l'Iran, de Cuba, pays qui ont une grande expérience des cyber-attaques».



Réfutant l'hypothèse d'une attaque informatique, Juan Guaido, le chef de l'opposition qui s'est proclamé président par intérim le 23 janvier, a de son côté dénoncé la «négligence» et la «corruption» qui auraient pénalisé l'entretien des infrastructures et provoquer la panne.

Le gouvernement vénézuélien a nié en début de semaine que quiconque ait perdu la vie dans les hôpitaux publics comme l'ont annoncé des ONG et l'opposition. «Nous constatons avec surprise que sur les réseaux sociaux on parle de quantité de morts, c'est absolument faux», a affirmé le ministre de la Santé Carlos Alvarado à la télévision nationale. «Ces informations tendancieuses ne visent qu'à inquiéter la population». Après une inspection des établissements publics, il s'est dit en mesure d'affirmer que «90% des générateurs sont en fonction» malgré la panne. Ceci a permis d'assurer le maintien en vie de centaines de patients qui se trouvaient en état critique dans nos centres. Il y a eu 15 à 17 patients qui ont été transférés dans d'autres centres mais sans conséquences sérieuses», a-t-il assuré.

L'aide ne provient pas du gouvernement

Si un nombre de décès est impossible à établir, la situation sanitaire dans les hôpitaux du pays est critique. En témoigne, ces vidéos qui montrent des nouveaux-nés être maintenus en vie grâce à la respiration manuelle. Les périphériques nécessaires au bon fonctionnement de la machine étant déconnectés à cause de la panne, les docteurs se sont substitués aux appareils électroniques. «Nous avons vu une mère en pleurs et découvert que son bébé était décédé», témoigne Patricia, assistante de laboratoire dans un hôpital de Caracas. Malgré les efforts du personnel médical, un deuxième nourrisson est mort dans le service de néonatologie, raconte-t-elle, citée par la BBC.

Un groupe électrogène a finalement été livré à l'hôpital, mais signe du chaos, il n'a pas été livré par des responsables de la santé ou du gouvernement, mais par les «colectivos», des groupes citoyens dont certains, de sinistre réputation, agissent en véritables milices, circulant par paires, à moto. Le chef de l'opposition Juan Guaido, reconnu comme président par intérim par une cinquantaine de pays, a affirmé à son tour que selon l'ONG Médicos por la Salud, «15 décès sont dus à la panne». De plus, a-t-il ajouté sur Twitter, «15 000 malades rénaux sont en danger si l'électricité ne revient pas car, sans électricité, pas de dialyse. C'est une tragédie sans précédent».

(L'essentiel/afp)