Dramatique collision entre un train et un car

L'accident, survenu peu avant l'aube sur l'île de Tsing Yi, a broyé la moitié arrière du taxi et arraché une partie de l'avant de l'autocar, selon des images publiées par les médias locaux. «Nous pensons que le taxi était en panne et s'était arrêté sur la voie de gauche. Environ 40 secondes plus tard, un autocar l'a percuté par derrière», a déclaré un haut responsable de la police hongkongaise, Yip Siu-ming.

Le chauffeur du car a ensuite perdu le contrôle du véhicule qui a percuté la glissière de sécurité de droite, puis celle de gauche, dans des chocs tellement violents que trois passagers de l'autocar en ont été expulsés. Son conducteur de 62 ans a également été projeté à l'extérieur et blessé.

Le chauffeur du taxi, deux hommes et deux femmes ont trouvé la mort, a précisé la police. La compagnie aérienne Cathay Pacific a confirmé qu'une «navette transportant nos employés avait été impliquée ce matin dans un accident de la rout». M. Yip a indiqué que les enquêteurs devraient notamment vérifier si le conducteur du car, qui travaillait depuis 10 heures, n'était pas fatigué ou sous l'empire de l'alcool.

Situation très chaotique

«Il est évident que le conducteur n'a pas vu le taxi en panne sur la route», a déclaré M. Yip, précisant que ce chauffeur était censé travailler de 19H00 à 07H00. L'accident s'est produit sur l'île de Tsing Yi, sur une des autoroutes urbaines qui permet de relier l'aéroport international, situé sur l'île de Lantau, et la péninsule de Kowloon et à l'île de Hong Kong Island.

Les blessés ont été pris en charge sur le bord de la route avant d'être acheminés vers quatre hôpitaux, selon les chaînes de télévision locales. Plusieurs des blessés sont dans un état grave, selon le South China Morning Post. L'un des passagers a indiqué que le car, qui roulait rapidement, est entré en collision avec un taxi stationné au bord de la route avec ses feux de détresse allumés, selon le quotidien. «J'ai eu l'impression que le car n'avait pas ralenti. Je suis tombé par terre», a-t-il dit. Un autre passager a décrit à la chaîne TVB une scène «très chaotique»: «Nous étions empilés les uns sur les autres.» L'accident s'est produit peu avant 05H00 (21H00 GMT jeudi).

(L'essentiel/afp)