Au moins 24 morts dans deux accidents de bus

21 people have lost their lives after a passenger bus fell into the #RiverIndus, in the northern Gilgit-Baltistan region in #Pakistan. Government officials say four others were injured in the #accident.Watch #IndusNews Live: https://t.co/TFtz7ERW2opic.twitter.com/6Edoc663ja– Indus News (@indusdotnews) March 9, 2020

Au moins 24 personnes ont été tuées et autant d'autres blessées dans deux accidents de bus distincts survenus dans le Nord montagneux du Pakistan, a-t-on appris lundi auprès de responsables. Dans le plus mortel de ces accidents, le chauffeur a perdu la maîtrise du car dans un virage serré. Le véhicule a fini au fond d'un ravin, tuant dix-neuf personnes. Dans le plus mortel de ces accidents, un chauffeur a perdu le contrôle de son bus dans un virage serré, le véhicule plongeant dans un ravin, selon des responsables de la ville de Skardu (Nord).

«Il y avait 26 passagers dans le bus, 19 d'entre eux ont été tués sur place et sept autres ont été grièvement blessés», a déclaré à l'AFP Khurram Pervazi, fonctionnaire de l'administration locale. Un deuxième fonctionnaire, Ghulam Murtaza, a confirmé le bilan.

Etat des routes piteux

Dimanche, cinq personnes étaient mortes et 17 avaient été blessées lorsqu'un autre bus était tombé dans un ravin près d'Arja, une ville située à environ 65 kilomètres à l'Est de Muzaffarabad, la capitale du Cachemire sous contrôle pakistanais, a déclaré le responsable local Abudl Hameed Kiyani.

Le Pakistan est l'un des pires pays au monde en termes d'accidents mortels de la circulation, attribués au piteux état des routes, au mauvais entretien des véhicules et à la conduite imprudente.

(L'essentiel/afp)